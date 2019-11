Diego Maradona: Con esta bronca finalizó su clásico con Independiente | VIDEO | FOTOS

Diego Maradona , técnico de Gimnasia y Esgrima de La Plata , vivió un partido aparte su clásico ante Estudiantes y la víctima fue Gastón Fernández al que no le perdonó las formas con las se manejó durante el duelo que el 'Pincha' venció 1-0 al 'Lobo' en El Bosque.



Diego Maradona sostuvo un fuerte intercambió de palabras con la 'Gata' Fernández, durante el primer tiempo, pero el jugador trató de minimizar el altercado con el DT de Gimnasia y Esgrima de La Plata. "Fueron cosas del partido. Todos fuimos jugadores, Diego también. No estoy a la altura de pelearme con Maradona. Hay que mantener la calma", precisó.



Luego ambas figuras volvieron a cruzarse. Diego Maradona, esta vez , se olvidó de tranquilizar a Tijanovich y Andújar quienes estaban a los empujones, y regresó al duelo con Gastón Fernández y lo encaró. "¡vos me conocés, no me boludeés, boludo...!"

Diego Maradona terminó con esta bronca su clásico platense con Estudiantes

Diego Maradona lo repetía una y otra vez, mientras Fernández se alejaba respondiéndole "Tú me preguntaste..." y metros más allá cerraría este tema ante la prensa. "Lo que pasa en la cancha queda en la cancha", aseveró la 'Gata', un nuevo enemigo para el 'Pelusa'.