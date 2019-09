Diego Maradona calificó como 'Sucios' los goles de Racing Club en su debut con Gimnasia | VIDEO | FOTOS   

Diego Maradona , rompió aquella vieja ley del fútbol que contaba que "técnico que debuta no pierde" y este domingo el DT de Gimnasia y Esgrima de La Plata tuvo que saborear una derrota 2-1 ante el último campeón de la Superliga Argentina, Racing Club en el Bosque.



Maradona no se marchó contento por la firma en que llegaron los goles del la 'Academia' el primero de ellos un blooper del arquero local. "Racing llegó hizo dos pelotas sucias, hizo dos goles, y ganó, que vas a hacer. A mí no me puede gustar el fútbol de Racing, pero es práctico", señaló el DT de Gimnasia y Esgrima de La Plata.



Asimismo, Diego Maradona, pudo reconocer buenos funcionamientos de su equipo. "Yo los vi bien, los muchachos bárbaros, hay que seguir trabajando esto no termina aquí", agregó la cabeza del 'Lobo'.





"Me gustó que le hayamos podido hacer goles a Racing de manera limpia...", añadió Diego Maradona entre los detalles que más le gustó al pelusa del rendimiento de su equipo que sigue último en la tabla de la Superliga Argentina.