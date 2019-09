Diego Maradona: Claudio Caniggia lo apoyó como un hincha desde la tribuna de El Bosque | VIDEO | FOTOS

Una de las duplas más queridas del fútbol se juntó. Diego Maradona recibió la visita de Claudio Paul Caniggia quien legó hasta 'El Bosque' para presenciar el debut de su amigo con Gimnasia y Esgrima de La Plata.



El 'Pajaro', como se le conoce a Claudio Caniggia, llegó muy temprano hasta El Bosque y se ubicó en el palco principal, donde fue requerido por muchos hinchas de Gimnasia y Esgrima de La Plata para sacarse un selfie, a lo que el ex delantero de la selección argentina accedió con amabilidad.



Diego Maradona , había mencionado que invitaría a Claudio Caniggia a su debut, luego de saber que el ex jugador de Boc Juniors también se encontraba en Buenos Aires, y luego de saber que tuvo problemas con su ex mujer Mariana Nannis, quien lo denunció por consumo de drogas y violencia familiar.



Claudio Caniggia en tribunas

"Lo adoro, es mi amigo Cani. Lo banco a morir", dijo Diego Maradona agradeció, miró hacia la platea y no dudó en volver a elogiar a su entrañable amigo.