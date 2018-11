Diego Maradona comparó y acusó al árbitro mexicano con cruda referencia a la final de Italia 90 con Alemania

Diego Maradona , entrenador del Dorados de Sinaloa, será investigado por la Comisión Disciplinaria de la Federación Mexicana de Fútbol (FMF), luego de sus declaraciones contra el árbitro del partido ante San Luis, por la fecha 15 de la Liga de Ascenso MX.

No era la primera vez que Diego Maradona se pronunciaba de manera abierta contra los árbitros. Ya lo hizo en octubre, cuando derrotó a Mineros en Zacatecas (su rival de turno en la Liguilla de Ascenso MX este miércoles). "Nunca vi un árbitro tan malo", dijo en aquella ocasión.

¿Qué fue lo que dijo el 'Pelusa' que podría acarrearle una fuerte sanción?

“Algo que parecía imposible con trabajo lo hicimos posible, que fue clasificar a la Liguilla, pero no nos gustó el empate, no fuimos para nada agraciados por el árbitro; todas las pelotas divididas en contra de Dorados las pitó en contra. La falta que cometió Córdoba no era para expulsión, ustedes vieron como siguió corriendo el jugador de San Luis. No pienso hablar mal de él, porque si no me remontaría a los años de Codesal”.

¿A qué se refirió Maradona al decir "los años de Codesal"?

Edgardo Codesal, es un exárbitro, uruguayo de nacimiento, pero nacionalizado mexicano. Él tuvo a su cargo la final del Mundial Italia 1990 y fue el que cobró el penal que le dio la victoria a Alemania sobre Argentina.

Dorados de Sinaloa enfrentará al Mineros de Zacatecas por la ida de los cuartos de final de la Liguilla de Ascenso MX.

