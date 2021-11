Dentro de unos días, el 25 de noviembre, en Argentina y todo el mundo realizarán diversos actos para rendir homenajes a Diego Maradona, a un año de su fallecimiento. Al respecto, una de las hijas del campeón del mundo, Dalma Maradona, se expresó mediante las redes sociales para anticipar que no participará en ninguna ceremonia.

La actriz grabó un video y lo compartió a través de Instagram para explicar la razón -muy personal- sobre tal decisión. En el mismo contenido, una de las consentidas del ‘Pelusa’ dio a entender que ha recibido invitaciones de varios lugares para que haga apariciones especiales. No obstante, la mujer no aceptó.

“Hola a todos. Hago esta historia porque muchas personas me están invitando a diferentes homenajes que le van a hacer a mi papá el 25 de noviembre. Yo tengo que ser muy sincera y decirles a todos que para mí ese día es el peor día de mi vida”, manifestó en el clip subido en su perfil oficial.

Dalma Maradona anunció que no participará en homenajes a un año de la muerte de Diego Maradona. (Fuente: Instagram de Dalma Maradona)

“Lo tengo totalmente anulado y lo que más deseo es que ese día nunca hubiera existido. Siempre y cuando cambien las fechas y le hagan homenajes a mi papá, a mí me va a encantar participar. Pero siento que ese día no es para homenajear, ni conmemorar, ni mucho menos festejar. Gracias”, concluyó una conmovida Dalma.

‘El Loco’ se quebró al recordar a Diego

Durante una entrevista para el canal TNT Sports, Martín Palermo fue consultado sobre la partida de Diego Maradona y solo expresó emotivas palabras. “Es algo que no se puede aceptar. No tengo palabras de lo que para mí es Diego... es todo”, fueron las palabras del exfutbolista ante las cámaras.

“Para mí, con verlo en una foto, me duele el alma. Es un dolor inmenso. Yo soy así, muy sentimental. Me nombras a Diego y es como si me faltara una parte mía”, agregó el actual DT de Aldosivi, notoriamente emocionado y con la voz entrecortada, mientras algunas lágrimas caían por su mejilla.

“Tengo esa sensación como cuando también se fue mi hijo. Son dos personas que extraño mucho y desde lo sentimental, los tengo presentes siempre”, agregó el ex Boca Juniors. Los hinchas del ‘Xeneize’ se mostraron conmovidos por la escena, lo cual manifestaron con publicaciones en redes sociales.

Asimismo, Dalma Maradona se colgó del clip en el que se quebró Palermo para dejar un mensaje breve. “Amar a este hombre para siempre”, escribió la hija del ‘Diez’ en Twitter.