Gimnasia vs Racing EN VIVO Con debut de Diego Maradona como técnico del 'Lobo', chocan por Superliga argentina

Gimnasia vs Racing EN VIVO EN DIRECTO. El 'Lobo' recibe este domingo a la 'Academia' en el Estadio Juan Carmelo Zerillo de La Plata por la fecha 6 de la Superliga argentina. Todo arranca a las 9:00 a.m. de Perú (11:00 a.m. de Argentina) por las señales de TNT Sports, Fox Sports Premium y TyC Sports. ¡El debut de Diego Maradona como técnico!



¿Vas a seguir el Gimnasia vs Racing vía Internet? Trome.pe., tendrá el minuto a minuto del encuentro con todas las incidencias: goles, mejores jugadas, polémicas y mucho más. ¡No te lo pierdas!



Desde que Diego Maradona (58 años) fue anunciado como técnico de Gimnasia, todo es locura en el cuadro de La Plata. Cientos de hinchas fueron a ver su presentación y las televisoras hicieron cola para acreditarse.

Diego Maradona saludando a la hinchada de Gimnasia Diego Maradona saludando a la hinchada de Gimnasia

Diego Maradona llegó a Gimnasia para salvarlo del descenso, pues marcha colista de la Superliga argentina y necesita empezar a ganar para asegurar su permanencia en la máxima división.



La primera prueba de Diego Maradona en el banquillo será contra Racing, último campeón de la Superliga argentina, que viene con todo para arruinar la fiesta del 'Pelusa' ante su gente.



Diego Maradona fue campeón del mundo con la selección argentina en México 1986, donde fue la principal figura y mejor jugador del campeonato. El '10' pasó por Boca Juniors, Barcelona, Napoli, entre otros.