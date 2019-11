Diego Maradona dejó de ser el entrenador de Gimnasia y Esgrima de La Plata, así lo confirmó su presidente del 'Lobo', Gabriel Pellegrino tras una semana convulsionada por un ambiente electoral que dejó intranquilo al 'Pelusa'.



La ausencia del presidente de Gimnasia en las próximas elecciones del 23 de noviembre hizo inestable la situación del club que juega la baja y Diego Maradona no estaba dispuesto a seguir. "Maradona ya no es el DT del club. Tampoco sigue Méndez, Adrián González y el resto del cuerpo técnico", dijo Pellegrino Radio La Red.



Se conoció que Diego Maradona, estuvo en la última práctica para despedirse de sus jugadores quienes le pidieron que se quedara y el DT se emocionó hasta las lágrimas y que hablara con las listas opositoras en las elecciones, pero no tuvo éxito.

Diego Maradona dejó Gimnasia

Ante la ausencia de Diego Maradona, serán los técnicos de la reserva (Martini-Messera) los encargados de asumir el partido frente Arsenal de Sarandí.



En tanto se especula que Diego Maradona fue contactado por el presidente de Los Dorados de Sinaloa, Antonio Núñez, así lo informó diario Universal, que además argumenta que el directivo habla con el 'Pelusa' todas alas semanas y que desea que tome las riendas del club una vez más.