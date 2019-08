Diego Maradona: Esta fue su despedida al Tata Brown, campeón en México 86 |VIDEO |FOTOS

Diego Maradona se ha mostrado más que afectado por la repentina muerte del campeón de México '86 , el aguerrido zaguero, José Luis Brown. El compañero del 'Pelusa' partió a los 62 años, tras padecer Alzheimer.



La amistad entre Diego Maradona y Tata Brown era más que sólida y el astro de la selección argentina lo hizo saber a través de sus redes. "Quiero saludar a la familia del Tata José Luis Brown. Viniste a visitarme a Dubai, con tu hijo, y él me contó lo que te estaba pasando. Yo todavía no lo puedo creer, porque siempre fuiste un toro", dijo '10' que fue operado de la rodilla hace dos semanas.



"Te vamos a extrañar mucho, Tata. No sabés cuánto lo lamento, hermano. Los que disfrutamos de tu amistad, nunca te vamos a olvidar. Hiciste un gol en la final de un mundial, jugaste con el hombro roto, y supiste cuánto pesa la Copa del Mundo. Que descanses en paz", resumió Diego Maradona que además envió un presente floral hasta la sede de Estudiantes de La Plata, donde se le rindió homenaje.



Tata Brown campeón con Argentina en Mexico '86 falleció

El 'Tata' fue autor del primer gol en la inolvidable final de Argentina ante Alemania, es un símbolo de Estudiantes de La Plata, donde ganó dos títulos, y sus restos fueron velados en la sede social del club.



Cerca del mediodía, ingresaron buena parte de los campeones de México 86 encabezados por Burruchaga, Pumpido, Giusti, Ruggeri, Garré, Olarticoechea y Batista. Además, también se hicieron presentes Juan Ramón y Juan Sebastián Verón, Ricardo Bochini, Carlos Pachamé, Bernardo Romeo, Guillermo Trama, Claudio Gugnali, Miguel Angel Lemme y Patricio Hernández.