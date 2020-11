Diego Maradona, quien falleció a los 60 años, siempre será recordado, entre otras cosas, por su incondicional amor hacia sus padres (Diego y Dalma). He hecho, en una entrevista que dio a finales del 2019, se quebró al recordarlos cuando le hablaron de la felicidad. Mira el video.

“¿Recuperaste la felicidad volviendo a entrenar, volviendo a un campo de juego?”, le preguntaron al técnico de Gimnasia en el programa Líbero VS de TyC Sports.

“Yo nunca dejé de ser feliz. El tema es que se fueron mis dos viejos. Lo que me robaron, lo que me sacaron... y me siguen sacando, no me importa”, señaló Diego Maradona.

“Daría todo lo que tengo hoy para que mi vieja aparezca por esa puerta”, agregó entre lágrimas el campeón del Mundo con la selección argentina.

“Yo me crie con amor. No me crie con bicicleta, ni asfalto ni patio de baldosa. Yo tenía un patio de tierra”, dijo sobre su dura infancia.

“Solo comíamos carne cuando cobraba papá. Ese día comíamos milanesa, era como llegar a Navidad”, cerró Diego Maradona.

MIRA AQUÍ LA ENTREVISTA COMPLETA DE TYC SPORTS (del 10:28 al 12:22 habla de sus padres)