ROMPE SU SILENCIO. Claudio Fernández, quien se ganó el repudio de los fanáticos de Diego Maradona tras viralizarse una imagen donde sale posando junto al cadáver del ‘Diez’ dentro de su ataúd, dio una entrevista a una radio local de Argentina y pidió perdón.

“Estábamos acomodándolo, ya para llevarlo, y me dicen ‘flaco’ y mi hijo, como todo pibe, le levantó el pulgar y sacaron la foto. Pido respeto y perdón a todos”, dijo para Radio 10 el ex empleado de la funeraria Pinier, que ayer anunció su despido y el de otros dos trabajadores que aparecían en las fuertes imágenes.

Fernández contó que también participó del servicio funerario del papá de Maradona y de su cuñado, y que nunca había tenido comportamientos ni problemas de este tipo. “Estuve con Maradona cerca en vida. Y no lo hice en vida, sabiendo que es mi ídolo, no lo voy a hacer de fallecido. No hay intención”, agregó.

Asimismo, contó que lo despidieron por ‘algo que no hice’, ya que no fue él quien tomó la foto ni quiso salir en ella. “Si ves la foto -soy el de anteojos- levanté justo la cabeza. Estaba acomodándolo, me dijeron ‘flaco’ y justo levanté la vista y mi hijo levantó el pulgar. Nada más. Fue algo instantáneo”, explicó.

El ex empleado de la funearia aseguró que la foto no salió de su teléfono y que nunca pensó que la iban a subir a las redes ni viralizar. “Sé que nunca se van a poner en mi lugar, pero pido disculpas públicamente. A todo el mundo. Le pido disculpas a Claudia, a Giannina, a toda la familia Maradona, a toda la gente. Y también a la cochería Pinier, porque Pinier no tiene la culpa de todo esto”, indicó.

Por otro lado, Claudio Fernández aseguró que viene recibiendo amenazas de muerte. “Me dicen que me van a matar, que me van a romper la camioneta, amenazan a mis hijos, y no soy de esa clase de personas”, dijo aconcojado por la situación.