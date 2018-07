Diego Maradona: Esto dijo sobre su rumoreado matrimonio con Rocío Oliva [VIDEO Y FOTOS] 

Diego Maradona pasa las vacaciones en Buenos Aires junto a su pareja, Rocío Oliva, quien celebró su cumpleaños en un Country de Bella Vista donde el astro de la selección argentina sorprendió a todos regalándole un impresionante anillo de diamantes y muchos especularon con una futura boda del 'Pelusa'.



Todos sus allegados salieron a la prensa a comentar el futuro casamiento de Diego Maradona , hasta que el 'Diez' de la selección argentina de todos los tiempos, tomó el teléfono y habló en directo para el programa 'Confrontados'.



"Me caso cuando se me canta a mí. Están haciendo una novela de todo esto que no tiene sentido. Cuando le pida el casamiento se lo voy a pedir a Rocío, no a ustedes. A ella le vivo regalando cosas. Si pone a la venta todo lo que le regalé, se compra un departamento en Puerto Madero...", exclamó Diego Maradona criticando a un sobrino que a quien culpó de esparcir este falso rumor.





Tampoco guardó balas Diego Maradona para atacar a su exmujer, Claudia Villafañe, y sus hijas, Dalma y Gianinna: "No hablo con ellas por el hecho de tener un juicio con la madre. Ellas toman parte por la madre y qué les puedo decir, absolutamente nada. Voy a llegar hasta las últimas consecuencias. Se los dije bien a las tres: esto llega hasta el final, y si me muero antes, voy a dejar a alguien para que lo siga", dijo el ex campeón del mundo con la selección argentina en 1986.