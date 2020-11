QUÉ FUERTE. Rocío Oliva, la última pareja de Diego Maradona, rompió en llanto este jueves al ser impedida de ingresar al velorio del astro argentino, que tiene lugar en la Casa Rosada.

La periodista Mariel Di Linarda estuvo al lado de Oliva en el momento en el que le negaron la entrada a la sede del Ejecutivo de Argentina y contó detalles de la conversación que mantuvo con Claudia Villafañe, la exesposa del ‘Diez’, a quien culpan de no dejarla entrar.

“Ella (refiriéndose a Claudia) dice que no tiene nada que ver, no tiene idea por qué están haciendo esto conmigo. Fue mi ex, lo quiero saludar, despedir. No quiero más que eso, fui la última mujer de Diego. Nadie entiende eso”, dijo la rubia visiblemente conmovida en declaraciones a la prensa.

Por su parte, la periodista contó que Rocío Oliva llegó en su camioneta esta madrugada a la Casa Rosada junto con su madre, pero tuvo que estacionar porque se dio cuenta que no le permitirían el ingreso.

“Nadie le decía por qué. En un momento yo estoy al lado de ella cuando habla con Claudia, y Claudia le dice ‘yo no soy la encargada de la puerta’, desligándose de la responsabilidad. Rocío le decía que aparentemente la lista de invitados la había confeccionado Claudia Maradona”, dijo Di Linarda.