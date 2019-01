Diego Maradona: Expareja revela detalles de porqué terminaron relación y pide indemnización |VIDEO |FOTOS

La vida amorosa de Diego Maradona y Rocío Oliva sigue ocupando la atención de todos los seguidores del entrenador de los Dorados de Sinaloa , quien ha salido aclarar algunas versiones sobre su vida sentimental.



"La decisión de terminar la tome yo y lo coordinamos antes de Navidad, pero ya lo veníamos hablando. Estaba como programado, pero había que darle el corte", dijo la exnovia de Diego Maradona a la revista Gente, asegurando que esta vez el adiós será "definitivo".



Asimismo, dijo porqué no se casó con el DT de los Dorados de Sinaloa. "La idea de casarse es hacerlo para toda la vida, y yo no quería vivir toda la vida de esa manera. Nos comprometimos con la idea de casarnos, pero después yo me di cuenta qué es lo que iba y qué lo que no. No me iba a casar para divorciarme al poco tiempo", la última pareja de Diego Maradona, de 28 años.



Asimismo, se conoció que Rocio Oliva abrirá un proceso para pedir a Diego Maradona parte del patrimonio que logró durante su etapa en Dubái y México lugares a los cuales acompañó al 'Pelusa'. "La realidad es que estuve seis años con él y, si miro hacia atrás, siempre estuve parada en el mismo lugar: no hice nada más que acompañarlo. Pero Diego es así, si estás con él, solo es con él y tenés que seguirlo", dijo Oliva.



Expareja de Diego Maradona revela detalles de porqué terminó su relación.

Rocío Oliva argumenta que ha tenido que salir del país para estar al lado de Diego Maradona y que eso ha frenado su propia carrera como futbolista por estar pernanentemente junto a él. El DT de Dorados de Sinaloa ha respondido a este pedido. "Yo no soy un pegador, pero era para arrancarle la cabeza a Rocío Oliva", dijo el 'Pelusa'.



Diego Maradona ha aprovechado también para hablar sobre su fenecida relación sentimental. "El amor con Rocío Oliva está muerto. Ella no me despierta nada. Hace mucho tiempo que duermo solo. En Dubái, ella esperaba a que yo me durmiera para ir a sacarse fotos, mostrarle a sus amigos y esconderme cosas. Ya estaba muerto todo", confesó.