Diego Maradona: Esta es la increíble razón por la que 'Tata' Martino no lo visita en Sinaloa |VIDEO |FOTOS

Diego Maradona fue uno de los temas en la conferencia de prensa de Gerardo Martino , entrenador de la selección de México, que prepara al equipo para la Copa de Oro. El 'Tata 'confesó que tiene un tema de fuerza para no visitar al DT de los Dorados de Sinaloa y no tuvo temor en exponerlo.



"Justo cuando mi cuerpo técnico fue a visitarlo yo estuve haciendo la gira por los clubes y no he podido verlo. Ahora sucede que en esta etapa definitoria que él viene ganando, ganando, ganando y va a jugar la final, no estaría bueno que justo yo parezca...", señaló el 'Tata'.



La superstición es un tema fuerte en los vestuarios del fútbol y Gerardo Martino parece leer muy bien ese tipo de código no escrito. "No vaya a ser cosa que le metamos alguna mala suerte, esperaremos que termine de jugar, que le vaya bien en las dos finales y seguro lo voy a visitar", dijo el DT de la selección de México en conferencia de prensa.



Pasado el momento de gracia los Dorados de Sinaloa se enteraron que las finales de ida y vuelta del Clausura contra San Luis, serán el jueves 2 de mayo a las 11 de la noche y la revancha, el domingo 5 a las 10 de la noche.



Gerardo Martino y su increíble motivo para no visitar a Diego Maradiona

Si Atlético San Luis logra el triunfo, subirá de categoría directamente tras haber ganado el Apertura y porclamarse campeón de ambos torneos. El conjunto que dirige Diego Maradona está obligado a derrotar a su rival para que haya un nuevo partido definitorio entre los campeones del Apertura y Clausura en busca del único boleto a la Liga MX.