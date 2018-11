Diego Maradona: Lanzó sal sobre estos dos entrenadores y pidió entrenar Real Madrid |VIDEO |FOTOS  

Diego Maradona no tiene filtros. El entrenador de los Dorados de Sinaloa no tuvo pelos en la lengua para comentar sobre la reciente designación de Santiago Solari como nuevo entrenador de Real Madrid y le auguró un futuro negativo, al igual que al DT de la selección argentina, Lionel Scaloni.



"Yo sólo digo que en ambos casos no tienen espaldas para soportar semejantes equipos. Pero, bueno, si los pusieron ahí fue por decisión del presidente de AFA y de Florentino (presidente del Real Madrid), pero no creo que duren mucho. Los técnicos deben ir quemando etapas y ellos nos las quemaron", dijo Diego Maradona.



Pero ante el ejemplo del éxito de Zinedine Zidane, Diego Maradona "Es distinto quemar etapas llamándose Zidane que llamándose Scaloni o Santiago Solari", argumentó el DT de los Dorados de Sinaloa.

Diego Maradona lanzó sal a nuevo entrenador del Real Madrid.

Pero Diego Maradona puede carecer de muchas cosas, menos de ambición. El astro argentino reconoció que le hubiera encantado el reto de dirigir al Real Madrid. "Sí, me hubiese encantado. Me sobran espaldas para ello. Pero bueno, las cosas se dieron así. Hoy estoy en Dorados y soy feliz"



También tocó Diego Maradona temas importantes sobre Lionel Messi y Cristiano Ronaldo, a quien felicitó por haber dejado al Real Madrid en el momento preciso.