Diego Maradona: Llegó en bastón a partido de los Dorados de Sinaloa y así festejó el triunfo |VIDEO |FOTOS 

Diego Maradona no cree en complejos y su preocupación por estar en el banco de los Dorados de Sinaloa junto a su equipo pudo más que su vanidad. El estratega argentino sorprendió a los aficionados quienes lo vieron llegar al estadio Carlos Vega Villalba, en Zacatecas, apoyado en una muleta (Tipo bastón), una muestra más que el DT no se rinde ante todos tipo de adversidades.



"No abandono el barco. El médico me dijo 'lo miras por televisión'. Le dije que no, quiero estar con mis muchachos, entrenarlos con las rodillas como las tenga", dijo Diego Maradona antes de disfrutar el triunfo de los 'Dorados de Sinaloa' que se metió en la Liguilla en busca del ascenso.



El dolor y la inflamación se han vuelto el pan de cada día para Diego Maradona "Tengo el pie así de gordo (abriendo sus manos) de las hinchazón pero estos chicos merecen esto y mucho más. Me voy contento porque ganaron mis muchachos, no Maradona. No es fácil ganar acá. No caeremos en la estupidez de que Dorados de Sinaloa es invencible".





Diego Maradona llegó con estas dificultades a Zacatecas.

Germán Ochoa, médico personal de Diego Maradona, ha confirmado un cuadro de artrosis en ambas rodillas "Ya no tiene cartílagos. Los huesos tocan entre sí, el fémur con la tibia y el peroné. Es un problema grave porque le provoca mucho dolor, inflamación y dificultad para desplazarse", dijo a 'Todo Noticias'.



Sin embargo, esto no evitó que Diego Maradona celebrara el triunfo de su equipo en el vestuario. El 'Pelusa' bailó junto sus jugadores el triunfo de visita 3-2 pese a que estuviera limitado por la muleta que llevaba en su brazo derecho.