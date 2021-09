LO DIJO TODO. La menor de edad, Mavys Álvarez, que tuvo un romance con el exfutbolista Diego Maradona rompió su silencio tras varios años después del escándalo. En una entrevista que brindó a América Tevé, en Miami, la joven reveló la polémica relación que sostuvo con el ‘10′.

Álvarez remarcó que si se pronuncia 20 años después es porque tenía miedo que existan represalias contra su familia de parte del mismo Maradona o del gobierno de Cuba. Como se recuerda, en el año 2000, la figura deportiva llegó a Cuba para tratar la adicción que tenía con las drogas, fue entonces cuando la conoció.

En esa línea, Mavys agregó que no ejercía la prostitución, como muchos especularon sino que conoció al deportista intempestivamente cuando fue a su hotel. “Nunca en mi vida. No me dejaban ir ni a la esquina”, sostuvo.

“Diego se sorprendió mucho cuando me vio. No esperaba mi visita. Aparentemente, era una sorpresa que le querían dar. A mí, me habían dicho que él estaba muy deprimido por una novia que había dejado y que necesitaban que saliera a comer para no pensar tanto en eso”, dijo.

SIENTE VERGÜENZA DE ELLA MISMA

Durante su exclusiva entrevista, Mavys Álvarez confesó que, por bastante tiempo, ha sentido pena por ella misma al sostener una relación de casi 5 años con Diego Maradona.

“Me da pena de mí misma saber que tenía 16 años y fui parte de todo eso. Pero fue una experiencia más que tuve en la vida. Pienso que, en cierta forma, no escogemos lo que nos toca vivir y, simplemente, formamos parte de eso”, reveló.

En otro momento, manifestó que su familia no tomó a bien el romance y que estaban contra la relación.

“Pero a esa edad, uno es muy rebelde y piensa que tiene el mundo a sus pies. Todo se dio muy rápido... La vida con él era muy loca, sinceramente: todos los días en las discotecas, cada noche hasta las siete u ocho de la mañana tomando champaña...”, agregó.