Mavys Álvarez, la mujer cubana que mantuvo una relación con Diego Armando Maradona cuando era menor de edad, hizo una dura revelación de los años que estuvo al lado del astro argentino. La ex del argentino confesó que fue víctima de violación por parte del fallecido futbolista.

En entrevista con Infobae, Álvarez relató que cuando tenía 17 años fue violada por Maradona. Además, señaló que fue el ‘Pelusa’ quien la involucró en el consumo de drogas y que la golpeó en diversas ocasiones.

“Maradona me tapó la boca para que yo no gritara, para que no dijera nada y abusó de mí. Mi mamá vino a verme ese día a la casa donde estábamos en La Habana y Diego no le quiso abrir la puerta de la habitación. Mi mamá tocó y él no abrió. Me violó. Eso fue lo que pasó”, contó sobre lo que ella consideró el peor momento de su vida.

“Él nunca le abrió hasta que se tuvo que ir porque no le abrió. No me dejaba gritar. No me dejaba. No podía. No podía. Me decía “cállate la boca, cállate la boca”. Lo decía bajo: “Cállate la boca, cállate la boca”. Y no podía... no podía”, añadió.

Álvarez también explicó que, al lado de Maradona, vivía en un constante encierro. “Estaba limitada en todo, o sea, no podía hacer nada. No podía salir del hotel. Tenía que pedir permiso para todo lo que pudiera hacer o no. No salía de mi habitación. Tenía seguridad pero no para poder moverme con libertad sino para no moverme”, agregó.

Mavys Álvarez responde a la familia de Maradona

La mujer cubana se dirigió al entorno de Maradona, que ha intentado desacreditar sus revelaciones.

“Me gustaría decirles que me disculpen si mi confesión les hace sentir mal. No lo hago con ese objetivo. Lamento que les pueda llegar a hacer daño con mis palabras. Pero fue lo que viví. Ojalá no lo hubiera tenido que vivir de esa manera. Es fuerte, entiendo eso. Estoy convencida de que debe haber sido un padre maravilloso con sus hijas. Pero esta es mi historia, lo que yo viví. No puedo decir otra cosa”, sentenció.

