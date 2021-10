Mavys Álvarez hizo más revelaciones sobre la relación que mantuvo con Diego Armando Maradona cuando ella tenía apenas 16 años. En una nueva entrevista, la cubana contó que al abuso psicológico del cual era víctima, se sumó maltrato físico.

“Él me golpeó muchas veces. En el comodoro una vez me sacó a empujones hacia adentro de un auto y cuando íbamos a la casa me subió por toda la escalera por los pelos”, relató en una nueva entrevista en America Tevé, el canal 41 de Miami.

“No hice la denuncia porque... ¿Qué iba a decir? Primero, él no me hubiera dejado, ese día incluso yo quise irme, pero él no me dejó”, agregó.

Álvarez señaló que la justicia cubana tomaba partido por el exfutbolista. “Y no creo que la Justicia hubiese actuado, Fidel lo hubiese ayudado, no hubiese permitido que algo así pasara. Yo estuve presente en una pelea que él tuvo en un bar y se lo llevaron a los dos presos, incluso me llevaron a mí porque yo estaba con él, cuando llegamos allá alguien tiene que haber hecho alguna llamada y terminaron regañando al policía por haber detenido a Maradona”, sostuvo.

La joven cubana graficó la violencia con la que Maradona la trataba contando un episodio en que la golpeó solo por contestar el teléfono. “Una de las veces que me golpeó fue la vez que atendí el teléfono y era Claudia, la que era la esposa legal de Maradona, y yo le contesté la llamada porque él siempre me decía que no estaban juntos, que estaban separados, que se estaban divorciando, entonces le contesté y le dije que se lo pasaba y cuando le di el teléfono a Diego, él lo tiró contra el piso, me dio una bofetada, me empujó contra la cama... viví ese momento y mucho más”, sentenció.

Mavys Álvarez revela que Maradona la golpeaba: “Me subía por las escaleras de los pelos”. Video: America Tevé