Diego Maradona: Médicos deciden operarlo la semana que viene y abandonó la clínica |VIDEO |FOTOS

Diego Maradona , técnico de los Dorados de Sinaloa , quien fuera internado, en horas de la mañana, en la Clínica Olivos, tras detectarle un pequeño sangrado estomacal, logró recibir el alta médica por la tarde y a su salida logró enviarle un mensaje positivo a sus seguidores y enfrentarse con algunos hombres de prensa.



Como el cuadro de Diego Maradona no fue de gravedad, fue dado de alta poco después las siete de la tarde en Buenos Aires y se retiró a descansar, pues mañana debe estar presente en el bautismo de su nieto Diego Matías, hijo de Diego Maradona Sinagra, el hijo italiano del astro de la selección argentina.



Fuentes de la clínica revelaron que el resultado de la endoscopía de Diego Maradona fue positivo. Sin embargo, detectaron una hernia en el primer bypass gástrico que se realizó en el 2005 en Colombia. Esa hernia le provocó un pinzamiento y un pequeño hilo de sangre que le generaba distintos dolores similares a los divertículos.



Diego Maradona abandonó la Clínca Olivo

"No pasó nada, los boludos son como las hormigas" dijo Diego Maradona y agregó "el amor no cambia, todos me desearon lo mejor y voy por la revancha en Dorados".



Diego Maradona acudió a la clínica para un chequeo de rutina, ya que el domingo pensaba viajar a México liderar la pretemporada de los Dorados de Sinaloa, pero al ser internado rápidamente llegaron sus hijos: Gianina, Jana y Diego Jr.



"A todos los que realmente están preocupados por mi papá les cuento que está bien, que Giani está ahí con él y que en un rato se va para su casa! Les publicaría la foto que me mandaron pero no es mi estilo publicar todo!", tuiteó Dalma, la mayor de sus hijas.

Diego Maradona fue internado de emergencia en clínica de Argentina

El estado de salud de Diego Maradona retrasará su llegada a México, donde iba a hacerse cargo de la segunda temporada al frente de los Dorados de Sinaloa, en la segunda división del fútbol mexicano.