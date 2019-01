Diego Maradona fue operado con éxito, pero causa polémica al salir de clínica con esta rubia |VIDEO |FOTOS  

Diego Maradona fue operado con éxito de una hernia abdominal en la Clínica Olivos, en medio de las expectativa de los hinchas del entrenador de los Dorados de Sinaloa , quienes confirmaron que el 'Pelusa' llegó y abandonó la clínica acompañado de una rubia que no pasó desapercibida para los fanáticos, ni la prensa.



Diego Maradona recibió la mejor atención y su abogado, Matías Morla, confirmó que todos el proceso dentro de la clínica fue de primera calidad y que sobre el mediodía el jugador se retiraba a su domicilio para continuar su recuperación monitoreado por los especialistas.



Pero lo que no asó desapercibido es que Veronica Ojeda, la ex mujer de Diego Maradona llegó a la clínica acompañando al ídolo de la selección argentina. Pero no fue solo un gesto el de la madre de uno de sus hijos, pues también lo acompañó al salir de la clínica Olivo y se encargaría de su cuidado, luego que el DT de los Dorados de Sinaloa terminara su relación con Rocio Oliva, quien se encuentra vacacionando en Mar del Plata.

Diego Maradona abandona clínica

Dalma la hija mayor de Diego Maradona mostró su disconformidad, desde las redes sociales "Todos mienten y nos usan para cuando les conviene ... (ampliaremos)" y luego agregó "Sácame el celular porque se pudre todo... " compartió la actriz desde su cuenta de Twitter.



Terminó la intervención quirúrgica a Diego Maradona. Gracias a Dios salió todo perfecto. Un agradecimiento al departamento médico de la Clínica Olivos por su profesionalismo y humanidad. Ahora esperamos la recuperación para que Diego pueda volver cuanto antes al trabajo. pic.twitter.com/lZu8I1yyDK — MATIAS MORLA (@MatiasMorlaAb) 13 de enero de 2019

"Terminó la intervención quirúrgica a Diego Maradona. Gracias a Dios salió todo perfecto. Un agradecimiento al departamento médico de la Clínica Olivos por su profesionalismo y humanidad. Ahora esperamos la recuperación para que Diego pueda volver cuanto antes al trabajo", dijo Matías Morla, abogado de Diego.