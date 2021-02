Oscar Ruggeri quedó dolido e indignado con los polémicos audios del neurocirujano Leopoldo Luque, el profesional que estuvo a cargo de la última operación de Diego Maradona antes de su muerte. “¡Qué loco para tratar así a un amigo!”, criticó el excompañero del ’10′ en ESPN.

“No es un médico que va y te opera en la casa. Supuestamente era el amigo, y cuando es tu amigo no tiras así por tirar. Yo no lo podía creer. No es verdad que pase una cosas así”, dijo Oscar Ruggeri sobre los audios filtrados del médico sobre la partida de Diego Maradona.

“Lo usan para estar en la foto y después desaparecen. Para mí fue así. Pasan estas cosas y te vuelven loco. No lo puedes creer de las cosas que cuentan”, continuó muy apenado el exfutbolista.

“¡Qué loco de tratar así a tu amigo! Por más que me digan que los médicos son fríos... en este caso no es así. Este caso es el amigo, no te puedes referir así”, señaló.

“Que ya esté en paz, por Dios. Nosotros lo vimos con una pequeña sonrisa diciendo ‘ya está’”, cerró Oscar Ruggeri pidiendo paz para Diego Maradona.

MÍRALO COMPLETO VÍA YOUTUBE