Diego Maradona quedó pasmado tras sufrir gol en contra y tuvo repentina reacción divina ¡Increíble!

Diego Maradona tuvo una reacción peculiar tras sufrir el gol en contra de su equipo en el partido Gimnasia vs Unión por la fecha 10 de la Superliga argentina, que se disputó en el estadio conocido como El Bosque.



Diego Maradona quedó pasmado tras el gol de Ezequiel Bonifacio a los 79 minutos. El DT de Gimnasia no podía creer el tanto que marcó Unión y ni siquiera atinó a reaccionar con rebeldía y euforico, como usualmente lo hace.



Luego de permanecer por varios segundos sin moverse, Diego Maradona tomó su rosario y besó la cruz. AL parecer solo un milagro salva del descenso a Gimnasia.



Con Diego Maradona como técnico de Gimnasia, el equipo solo consiguió un triunfo y perdió cuatro partidos. Sumó tres puntos de quince posibles.



Gimnasia de La Plata de Diego Maradona enfrentará a Newell's Old Boys el próximo martes 29 de octubre por la fecha 11 de la Superliga argentina.

Mira el gol y la reacción de Diego Maradona:

Gimnasia vs Unión: Gol de Bonifacio

