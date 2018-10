Diego Maradona: Este es su preocupante y doloroso estado en Dorados de Sinaloa |VIDEO |FOTOS

Dolorosa imagen. A la preocupación por escuchar balbucear a Diego Maradona cada vez que da una entrevista ahora se suma una nueva angustia y es verlo caminar con seria dificultad en el campo de los Dorados de Sinaloa , una escena que ha roto el corazón de los seguidores del campeón del mundo en México 86.



En el vídeo se aprecia como Diego Maradona, de 57 años, necesita la compañía y la ayuda de su asistente, Luis Islas, para que lo acompañe en caso tropiece. El DT de los Dorados de Sinaloa cojea debido a un cuadro crítico de artrosis en sus rodillas. este problema ya le impidió dirigir la sesión de entrenamiento del martes.



"Voy a trabajar hasta que me den las rodillas; cuando no me den más, me voy", contó Diego Maradona hace unos días, en relación a su función como entrenador de los Dorados de Sinaloa.



Este es el video que conmovió a todos sus hinchas

Antes del Mundial de Rusia 2018, Diego Maradona se sometió a un tratamiento para su afección en Colombia. "Hicimos una viscosuplementación, un sistema de última generación de aplicación de células enquimales para facilitar procesos de autocuración. Hicimos las dos rodillas y bloqueo de los medios inculares", dijo el doctor Guillermo Ochoa especialista en casos de artrosis.



Lo que hoy afecta a Diego Maradona es desobedecer las indicaciones de su médico, quien le ha pedido no jugar más con la pelota, pero el ex capitán de la Selección Argentina no puede con su genio "Se mezcló con los integrantes del plantel, se tiró al césped y hasta pateó al arco", contó una fuente de los Dorados de Sinaloa quien trata de entender esta nueva crisis inflamatoria.