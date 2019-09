Diego Maradona se quiebra ante cámaras y dijo escuchar voz de su viejo ordenándole esto | VIDEO | FOTOS 

Diego Maradona estaba a pocos minutos en empezar el entrenamiento de Gimnasia y Esgrima de La Plata , cuando decidió saludar a las tribunas y tuvo un momento con la prensa que quería escuchar su sentir por este esperado regreso.



"No puedo expresar con palabras la sensanciones que me pasan por el cuerpo. La memoria de mi vieja me calmó. Esto es lo que le dejo amis hijos, este legado y algo al deporte argentino", dijo Diego Maradona en televisión en VIVO.



Diego Maradona también reconoció que la administración de Grondona y Josep Blatter le impidieron trabajar en el fútbol argentino. "No me esperaba todo esto, pero cuando entre aquí no lo podía creer. Esto lo vamos a pelear con los pibes, El martes vamos a hablar con el 'Gallego' Méndez y vamos a ver cómo vamos a jugar", agregó el DT de Gimnasia y Esgrima.





Exclusiva las palabras de Diego Maradona tras su presentación

"Al fútbol argentino después de la selección argentina me hicieron una cruz, me borraron. Estoy aquí de pie como quería la 'Tota' (su madre) que me decía no te mueras por esta porquería", dijo Diego mientras que pensando en su padre aseguró que mientras salía ala cancha le diría "¡Camina mejor, carajo!, me diría mi viejo", finalizó.