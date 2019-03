Diego Maradona reconoció a tres hijos en Cuba y ahora aparece uno más |VIDEO |FOTOS

Johanna, Lu, y Javielito son los recientes tres hijos que Diego Maradona ha reconocido en Cuba por intermedio de su representante legal, Matías Morla. El letrado reveló que ahora el técnico de los Dorados de Sinaloa ha tomado conocimiento de un cuarto heredero en la isla.



"Diego no habla con ellos. Es muy cerrado", dijo Morla, quien confirmó que ha conversado con todos los hijos del Pelussa y reconoció que el apoderado de los chicos no reconoció a los chicos cubanos al momento de nacer para poder entablar la demanda de filiación.



"Después está el cuarto (de nombre Harold) que tiene un abogado que me llama todo el tiempo, me quema el teléfono", contó el abogado de Diego Maradona a Viale 910 (Radio La Red, a las 15).



Maradona reconoció a tes hijos en Cuba y apareció un cuarto heredero cubano

La celeridad para reconocer a los herederos cubanos responde a que próximamente iban a salir a la luz. "Estamos muy presionados por ese tema", reconoció el abogado. Y el otro es la realización de la serie de ficción sobre la vida del ex futbolista que prepara Amazon Prime. "La serie presiona con todo", aseguró Morla.



"A cada día hay que agregarle un nuevo capítulo con todo lo que pasa", bromeó Morla sobre la producción que actualmente está en rodaje.