Sergio Goycochea, uno de las figuras de la selección argentina en el Mundial de Italia 90, no pudo soportar el dolor y lloró en vivo al recordar a Diego Maradona. “Es un pedazo de vida que se te va....... perdón. Parece mentira con tanta energía que tenía”, manifestó durante una entrevista para la Televisión Pública de Argentina.

“La última vez que estuve en la casa de Gobierno (Casa Rosada) fue en 1990, cuando estuve en el balcón con la gente que nos fue a recibir por el subcampeonato de Italia. Treinta años después volví para despedir a ese compañero que tenía en el balcón”, manifestó.

Enseguida ‘Goyco’ empezó a quebrarse en vivo, al recordar su despedida a Maradona. “Pido disculpas, es más fuerte que yo. No quería llorar porque se toma como cosas baratas o un golpe bajo, pero se te va un pedazo de vida. Yo no lo podía entender cuando lo veía en el cajón. Era una mentira, con toda la energía que tenía. No puedo más, perdón”, dijo entre lágrimas.

Sergio Goycochea además de ser compañero de Maradona, en Italia 90 y Estados Unidos 94 , también era uno de los amigos más cercanos del ‘Diez’.

ASÍ COMO GOYCOCHEA, VALDANO TAMBIÉN ‘SE QUEBRÓ’ POR LA MUERTE DE MARADONA

Pero no solo Sergio Goycochea se mostró muy consternado en vivo por el fallecimiento de Maradona, el exentrenador del Real Madrid y compañero de Maradona en México 86, Jorge Valdano no pudo controlar el llanto al enterarse la noticia, durante un enlace en vivo en España.

