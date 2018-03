Diego Maradona: Estas son la razones por las que plantó a Dalma el día de su boda [VIDEO y FOTOS]

Diego Maradona lo ha vuelto a hacer. El embajador de la FIFA y astro del fútbol argentino ha recibido críticas hasta de sus propios seguidores al enterarse que el campeón del Mundo decidió no acompañar a su su hija Dalma, mañana cuando camine hacia el altar en una basílica de Buenos Aires.



Diego Maradona prefirió estar presente en un partido clave para el Fujairah FC, equipo de la segunda división de los Emiratos Árabes Unidos. El embajador de la FIFA hace un mes amenazó con no acudir porque Dalma no había invitado a su actual pareja, Rocio Oliva.



El equipo de Diego Maradona enfrenta mañana a Al Arabi, en un partido que definirá si su club asciende a Primera División, a tres fechas de que finalice el campeonato. El jeque, propietario del club, le recordó al ídolo máximo del fútbol argentino que sólo podría ausentarse "Por el nacimiento o la muerte de un familiar directo".



Diego Maradona llamó un día antes Dalma para decirle que cambie fecha de la boda

Una versión asegura que las hermanas de Diego Maradona tampoco estaban en la lista de invitados a la boda de su hija Dalma y que fueron convocadas a último momento. Además que Diego no se sentiría cómodo con la presencia de Ricardo Darín y Dady Brieva, con quienes ha mantenido afrentas mediáticas en el pasado.