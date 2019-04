Diego Maradona no soportó una simple pregunta de periodista y respondió con soberbia tras triunfo de Dorados

Diego Maradona no respondió a la prensa de manera adecuada en plena conferencia tras el partido Dorados de Sinaloa vs Cimarrones por la ida de los cuartos de final de la liguilla por el ascenso del fútbol mexicano.



"Por qué en lugar de usar a Alberto Torrado no usó a Gustavo Canto en la central? Se lo comento porque...", consultó el periodista en la conferencia mientras Diego Maradona se apresuró en interrumpir y contestar.



"Porque el técnico soy yo, no sos vos. Por que el técnico soy yo esa es la respuesta, y con todo respeto te digo", dijo Diego Maradona sin reparos tras la pregunta.



"Si está bien..., nosotros le decimos Otamendi, si está bien Ota, juega Ota, y si está bien Torres, va a jugar Torres", agregó Diego Maradona tras el triunfo de Dorados de Sinaloa de la liga de ascenso de México.



Dorados de Sinaloa se impuso 1-0 a Cimarrones y deberá enfrentar la revancha como visitante con la mínima ventaja el próximo domingo 21 de abril.

