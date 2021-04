QUE VIVA EL AMOR. Diego Maradona ya no está entre nosotros, pero su apellido continúa generando noticia. Esta vez su hija menor, Giannina remeció la prensa de espectáculos al confirmar su romance con el ex futbolista de Boca Juniors y la Juventus, Daniel Osvaldo. Incluso, la heredera del ‘pelusa’ reaccionó de mala manera al leer las críticas hacia su flamante relación.

Giannina Maradona y Osvaldo viajaron juntos por ‘Semana Santa’ a San Martín de los Andes y allí compartieron varias fotos en sus redes sociales. EL ex jugador estuvo también con su banda “Barrio viejo” y realizaron algunas presentaciones.

Lo cierto es que la hija del ’10′ empezó a postear fotografías de su flamante pareja ensayando en el escenario y también paseando por la playa. En una de ellas lo tomó de espaldas mirando un lago y escribió la frase “Mi mejor paisaje. Lejos”. Eso provocó la reacción de sus seguidores.

Algunos la felicitaron por su romance y otros le recordaron su rompimiento con Sergio Agüero. Incluso, varios la criticaron por enredarse con el polémico ex futbolista que pasó sin pena ni gloria por el cuadro ‘xeneise’. Por ello, Giannina Maradona decidió contestar.

“A veces no me importa mi opinión, imagínate la tuya”, fue la primera frase que subió a su cuenta de Instagram. En la siguiente, la respuesta fue aún más fuerte. “La envidia virtual existe. ¿Sabes la de gente que quisiera vivir tu vida? Lo material va y viene. Lo que no se compra es la tranquilidad de ser feliz sin romperle las bolas a nadie. Y entonces tu sonrisa se les vuelve su peor pesadilla”, compartió.

Daniel Osvaldo tuvo un paso irregular en Boca Juniors donde incluso cometió indisciplinas

De otro lado, allegados al entorno de Diego Maradona revelaron la inmensa cantidad de dinero que el ’10′ gastó en sus últimos años. “Era una máquina de gastar. En sus últimos 6 años de vida, gastó en sus familiares y amigos más de 5 millones de dólares. Diego no facturaba como Messi por lo que sí era mucho dinero para él”, declaró el abogado Mauridio D’Alessandro.

