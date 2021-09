En el fútbol hay códigos no escritos y romperlos siempre trae consecuencias. Eso hoy lo experimenta Mauricio Pochettino tras cambiar a Lionel Messi durante el duelo entre PSG y Lyon. Una situación similar vivió Diego Maradona cuando jugaba en Sevilla, pero la protesta del jugador no fue tolerada por su DT, Carlos Bilardo, quien decidió arreglar el problema a los puños.

Diego Maradona, al igual que Lionel Messi en Barcelona, había terminado una etapa mágica en Napoli y llegaba a Sevilla FC, a pedido del entrenador argentino Carlos Salvador Bilardo, con quien había tocado la gloria en el mundial de México ‘86.

El ‘Pelusa’ había llegado a Sevilla con la presión de ser nuevamente la estrella de LaLiga de España. Previo al duelo con Club Burgos, el entrenador le pide al campeón del mundo que se infiltre y pueda jugar el duelo, pero en el segundo tiempo el DT decide cambiarlo.

Maradona Insultó a Bilardo al salir del campo

Diego Maradona explotó y antes de salir, lanzó la cinta de capitán y se fue a las duchas gritando: “La puta que te parió, esto tenemos que arreglarlo de hombre a hombre, aunque dudo de que lo seas”, imágenes que quedaron registradas por televisión española.

Lionel Messi hizo revivir recuerdo de Maradona en Sevilla (Foto: AFP)

El entrenador después del partido mantuvo la cordura y no pisó el palito, pero años después confesó cual fue su verdadera reacción. “En la cancha no me di cuenta del insulto. En la noche, vi que me había puteado. Fummmm... Me fui a buscarlo a su casa. No estaba, había ido a Madrid”, confesó el DT a ‘El Grafico’ y reveló el fin de la historia.

Diego Maradona fue cambiado por Bilardo en Sevilla y se agarraron a golpes (Video: YouTube)

Los tuvieron que separar

“El martes en la mañana, cuando llegué al entrenamiento, les dije a los muchachos: Hoy hacen la parte física, yo me quedo acá paradito mirando. Por la tarde me fui para su casa y nos peleamos, nos agarramos a trompadas, Claudia (Esposa) y Franchi (representante) tuvieron que separarnos”, agregó en una reveladora historia que fue corroborada por el mismo Maradona.

El popular ‘Doctor’ reconoció que fue un momento difícil y no permitió que le faltaran el respeto. “Por esos días, entre domingo y martes, no pude dormí”, contó el DT quien reconoció, además, que ese impase hizo que Diego Maradona dejara Sevilla sin disputar el último partido de La Liga.

