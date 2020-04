Por: Fernando ‘Vocha’ Dávila

Y de pronto, se encontró en otro país, con la novia y una pandemia que lo ‘priva’ de su libertad.

Diego Melián viene destacando bajo los tres palos del arco del Deportivo Municipal, pero el coronavirus obligó al encierro y allí, desde su departamento, se anima a contar cómo se viven estas horas de aislamiento social.

Diego, ¿qué estás impedido de hacer en esta cuarentena?

No me corto el cabello, ni me afeito.

¿Eres muy ‘fachero’?

No llego a metrosexual, pero he aprendido a cuidar mi imagen, porque uno da entrevistas y hay que estar presentable.

Lo que no dejas es el mate...

Es como el amigo. Si lo tomo en grupo es para conversar y, si lo tomo solo, es para meditar.

¿Es uruguayo o argentino?

Es nuestro. Aunque los argentinos Renzo Alfani y Matías Mansilla dicen que les pertenece.

¿Alguno ya se volvió ‘adicto’?

Matías Succar ya lo consume seguido.

¿Cómo pasas el tiempo en casa?

Vemos películas con mi novia, también jugamos al play station.

¿Solidario en los deberes de casa?

Tiendo la cama, lavo los platos y recojo la mesa después de cenar.

¿Romántico?

Sí, de ir a comer a un lugar bonito, pero no de llegar con ramos de rosas.

¿Con quién duermes en la concentración?

Últimamente con Masakatsu Sawa.

¿Está claro su español?

Lo habla muy bien y sus charlas son interesantes.

Como todo celeste, ¿renegaste cuando Luisito Suárez fue expulsado por morder en el hombro al italiano Giorgio Chiellini?

No lo podía creer, pero no lo maté. Esas emociones solo las comprenden quienes han entrado a un campo de juego.

En Perú hay una frase: ‘No hay uruguayo cobarde’...

Hay de todo y nuestra característica es de no rendirnos nunca.

Imposible no preguntar por José Mujica, expresidente de tu país...

Un sabio. Les recomendaría que vieran ‘La noche de los 12 años’ y sabrán todo lo que vivió y porque sabe tanto de la vida.

¿Rockero?

Me gustan grupos como ‘No te va a gustar’, ‘La vela puerca’, ‘Las pastillas del abuelo’, pero también escucho otros ritmos.

¿La ‘Banda del basurero’?

Solo palabras de elogios, porque estuvo presente donde nos tocó ir.

¿Algo más que desarrollas en tus horas libres?

Chequeo en YouTube entrevistas a jugadores, videos de fútbol y le hice un seguimiento a Diego Maradona.

¿Conclusión?

Él y Lionel Messi son genios, pero me quedo con Maradona, porque ganó el Mundial.

Gracias por la gentileza...

A ustedes y decir que esta cuarentena es por bien de la salud de todos y eso amerita cualquier sacrificio.