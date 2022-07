Alianza Atlético se presentó este miércoles en el Estadio Alejandro Villanueva para jugar el tiempo restante del partido suspendido la noche del reciente martes ante Alianza Lima. El club norteño cumplió; no obstante, se mantuvo la molestia de parte de sus futbolistas. Uno de los que se pronunció fue Diego Penny.

“Las luces están mal hace muchos años. Ya ha pasado muchas veces. Eso no es fuerza mayor. Fuerza mayor es cuando pasa, no sé, algo que escapa de tus manos”, señaló el guardameta del ‘Vendaval, para Radio Ovación, luego del compromiso, completado esta mañana.

Al minuto 11 del segundo tiempo, se produjo un apagón en el recinto ubicado en el barrio de Matute, debido a un problema con el grupo electrógeno que afectó a las cuatro torres. Se esperó casi una hora y, como el desperfecto no se solucionó, el encuentro no se pudo jugar más en la noche.

“Por reglamento, hay que jugar. Eso es lo que decían, pero en el reglamento dice fuerza mayor y las luces del estadio de Alianza Lima están mal hace años. Alianza Lima tiene una hinchada hermosa, tiene una entrada económica muy importante y tiene para cambiar esas luces hace tiempo. Por eso no juega Copa Libertadores aquí”, apuntó Penny.

El deportista de 38 años insistió que no hubo fuerza mayor. “Eso no es fuerza mayor. Por último, si te pasa eso, tienes que tener el plan de contingencia para arreglarlo en 15, 20, 30 minutos. Nosotros, ayer, esperamos una hora y no se reestableció el partido. Nosotros cumplimos con lo que nos dice el presidente de nuestro equipo y tuvimos que venir a jugar”, expresó.

Al momento de la interrupción de la contienda, válida por la cuarta jornada del Torneo Clausura de la Liga 1, Alianza Lima ganaba 1-0. El gol lo anotó el uruguayo Pablo Lavandeira, al segundo minuto de descuento del primer tiempo. El marcador no se movió el miércoles.