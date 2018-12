Diego Penny no llegará a Alianza Lima y es el nuevo fichaje de este equipo |VIDEO |FOTOS

Adelantó la Navidad. Diego Penny , quien no pudo clasificar a la final del Descentralizado con Melgar de Arequipa, buscará su revancha lejos del la 'Ciudad Blanca'. El golero que estaba voceado en el mercado de pases para fichar por Alianza Lima, finalmente fichó por la Universidad San Martín que compartió la noticia a través de sus redes sociales.



Diego Penny estuvo hasta el fin de semana en Arequipa de donde se despidió tras dos años con la casaquilla de Melgar. El fin de semana participó de la despedida de Ysrael Zúñiga y pidió no se especule sobre su futuro en el próximo mercado de pases.



Al parecer Diego Penny no contaba con el visto bueno de Pablo Bengoechea para convertirse en uno de los fichajes que dejó el uruguayo de cara a la Copa Libertadores. Hoy jueves el futuro del polémico arquero se definió hacia el club de Santa Anita.



Diego Penny

"El Club Deportivo Universidad de San Martín de Porres oficializa la incorporación de Diego Penny Valdez como refuerzo para la Temporada 2019", anunció el club como uno de sus primeros movimientos en el mercado de pases. Horas antes el golero aclaró que Melgarde Arequipa no había querido seguir contando con sus servicios.