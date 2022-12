El arquero peruano Diego Penny se prepara para jugar una temporada más en el fútbol peruano, esta vez en el Deportivo Garcilaso de Cusco. Pero, previo a firmar por el cuadro cusqueño, el portero se lució en RPP como comentarista de la Copa del Mundo Qatar 2022.

Sin embargo, el exguardameta de la selección peruana no habría recibido aún su paga por su trabajo de comentarista. En diálogo, precisamente con ‘Fútbol como Cancha’, programa de RPP, Penny le hizo este “reclamo” al periodista Alan Diez.

“Pero todavía no he pasado por caja, así que por favor a los grandes...no he recibido el aguinaldo, no he recibido absolutamente nada por mi paso por RPP , así que a la gente de contabilidad las estoy esperando”, señaló Penny.

Esto provocó la sorpresa de los conductores del programa, no obstante, Penny después dejó en claro que su protesta venía con una manera amistos, incluso bromeó diciendo que con lo que le iba a pagar se fue a Dubai.

“Ahorita estoy en Dubai, de vacaciones, con todo lo que me han prometido que me van a pagar en RPP, me he venido. Aunque ya me dijeron que te han dado mi cheque a ti Alan (Diez)” , expresó.

Diego Penny ‘reclama’ porque no le han pagado por comentar el Mundial en RPP. Video: RPP

¿Por qué se fue de Sport Boys?

Previo a estampar su firma por Deportivo Garcilaso , Diego Penny había sido anunciado como nuevo portero de Sport Boys , aunque en cuestión de días, el club porteño indicó que, por mutuo acuerdo, el fichaje del arquero (y el de Alexi Gómez) quedaba cancelado.

“Es muy complicado de explicar. Prefiero decir que se complicó la situación, había mucha incertidumbre y de mutuo acuerdo decidimos rescindir contrato. Tenia mucha ilusión de jugar allí, de ser mis últimos años allí. Las cosas cambiaron”, indicó en RPP.

“ La administración tiene fe que se van a quedar en primera , aunque nada nos aseguraba que nos íbamos a quedar. Había muchos problemas de contrato, se dejó de entrenar. Hoy no entrenan. Hay muchos temas también en la interna que no se pueden mencionar. Les deseo lo mejor porque tienen que recuperarse y seguir en primera”, añadió.

“Felizmente no tenía un adelanto o algo por el estilo. Ningún dinero. Pasaban los días y la situación no mejoraba. Obviamente la incertidumbre de no saber qué va a pasar. Boys pasa momentos muy duros”, sentenció.

Alexi Gómez y Diego Penny jugarán en Sport Boys. (Twitter)