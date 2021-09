El empate 1-1 entre Sporting Cristal y la Universidad San Martín dejó un gran número de polémicas, pero ninguna tan grande como la que se dio al final del partido. El árbitro Kevin Ortega expulsó al portero ‘santo’ Diego Penny y, según relata el jugador, le habría mentado la madre.

Penny habló para Código Fútbol y relató lo que sucedió en los últimos minutos del partido, donde Ortega le mostró la tarjeta roja.

“Le falta el respeto a los jugadores , le menta la madre a los jugadores. Gracias a Dios hay la imagen donde me guiña el ojo todo soberbio, donde me dice: te voy a expulsar c...”, señaló.

La imagen a la que se refiere Penny es una registrada por las cámaras de Gol Perú durante la transmisión del encuentro. Se puede ver a Ortega guiñándole el ojo al arquero en el momento de la expulsión.

Por las criticas hacia dicho arbitro por su arbitraje en el empate de Sporting Cristal 1-1 frente a San Martin, dicho partido se jugó hasta el minuto 108.

El portero pidió que las autoridades revisen este caso ya que no sería la primera vez que Ortega insulta a los futbolistas, de hecho, según el propio futbolista, sería una práctica repetitiva en el referí.

Penny recordó el caso de Marcio Valverde quien denunció un insulto de Ortega cuando anotó el primer gol de Sport Huancayo en el partido que condenó al descenso a Alianza Lima a finales del 2020.

“Árbitros como este no pueden seguir arbitrando, le pido a la CONAR que revise el caso de Kevin Ortega, no es la primera vez que pasa, Marcio Valverde ya lo denunció una vez. Varios jugadores no reclaman porque temen ganarse una sanción, yo seguro me ganaré una sanción”, sentenció.

Diego Penny dice que árbitro Kevin Ortega lo insultó. Video: Gol Perú.