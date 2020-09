Binacional protagonizó una nueva goleada en la Copa Libertadores. El cuadro de Juliaca recibió 6 goles de River Plate en el Nacional (en total 14). Tras ello, en ‘Al Ángulo’ analizaron al cuadro peruano y esto dijo Diego Rebagliati. Mira el video. ¡Duro y directo!

“Lo que a mí me da cólera es que este Binacional no es representativo del fútbol peruano”, arrancó indignado Diego Rebagliati en el programa futbolero de Movistar Deportes.

“Los equipos peruanos vienen muy mal. Alianza Lima no gana hace mucho tiempo en la Copa, pero no le meten 8. Hoy (ayer) Binacional salió a no competir. Y me revelo contra querer generalizar que: el fútbol peruano es lo que mostró Binacional”, continuó el también comentarista de GOLPERÚ.

“Somos el peor país de Sudamérica a nivel de clubes, pero también somos capaces de hacer las cosas bastante mejor de lo que ha hecho Binacional ante River”, cerró Diego Rebagliati.

