Honestidad brutal. La última derrota de Sporting Cristal 3-1 ante Peñarol ha sido material suficiente para que Diego Rebagliati, exjugador bajopontino, proyectara que el cuadro de Roberto Mosquera terminará eliminado de la Copa Sudamericana el próximo miércoles, cuando devuelva la visita al cuadro ‘Carbonero’ en Montevideo.

El panelista de ‘Al Ángulo’ no solo se dejó llevar por el complicado marcador que tiene que remontar el cuadro rimense en Uruguay, sino por el nivel que ha mostrado el equipo peruano a nivel internacional. “Hay un problema, una visión un poco más estructural de lo que es hoy en día Sporting Cristal, que es un equipo que claramente está haciendo las cosas muy bien a nivel de fútbol local, a nivel internacional se está encontrando con un techo”, dijo el también exdirectivo celeste.

El exjuador no tuvo temor en sentenciar las esperanzas cerveceras. “Cristal ha logrado ganarle a los que les tenía que ganar y no ha podido con los que están por encima a nivel de presupuesto como Sao Paulo, Racing y Peñarol. Ese salto no lo ha logrado dar y yo creo que en Uruguay no va a clasificar, más allá de que Mosquera obviamente tiene que ser optimista respecto a eso”, comentó.

Diego Rebagliati rompe corazón de los hinchas de Sporting Cristal (Video: Movistar Deportes)

Diego Rebagliati expuso, además, los argumentos para pensar en este desenlace. “Peñarol es superior a Cristal, tiene más dinámica, más jerarquía, más recursos. Ojo, tiene seis jugadores Sub 21, Cristal no es el único que está jugando con jóvenes”, finalizó y de inmediato los hinchas cerveceros cuestionaron al comentarista deportivo en redes sociales..