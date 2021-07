La victoria de Sporting Cristal ante Arsenal de la Copa Sudamericana 2021 no fue excusa para que se pasara por alto la ausencia de Martín Távara dentro del equipo celestes. Diego Rebagliati, panelista de ‘Al Ángulo’ fue muy crítico con el joven jugador por una supuesta indisciplina que lo sacó del once titular de Roberto Mosquera.

El exjugador reconoció que el lateral ha aprendido muy ‘malas mañas’. “No está confirmado por el club, pero todo indica que hubo algún nivel de indisciplina. Alguna tardanza el domingo al llegar al entrenamiento. Es una muy mala señal de (Matín) Távara que el primer compromiso que tiene en su club, Lora llegó en tiempo y forma y por eso jugó y jugó 90 minutos, en vez de demostrar que es un jugador de selección peruana, demuestra que aprendió lo malo. Que esto también existe en la selección, porque tampoco todos son unos santos y ahora no se han convertido tampoco en unos angelitos”, argumentó.

El panelista de ‘Al Ángulo’ se mostró de acuerdo con la actitud del DT de Club Sporting Cristal. “Si Távara se va a equivocar, me parece perfecto que Mosquera se lo haga sentir, que no lo ponga y que ni siquiera lo cite a estar concentrado, porque está en una edad donde todavía puede aprender. Aparentemente no es la primera vez que Távara hace algo así. Él es un jugador que viene de jugar una Copa América y, en una serie como esta, su pierna izquierda te servía y mucho”, añadió.

Rebagliati le dio 'con palo' a Martín Távara por indisciplina (Video: Movistar Deportes)

Asimismo, reconoció que estas conductas le pueden pasar factura con la ‘Blanquirroja’. “Távara tiene que darse cuenta que Gareca toma nota de estas cosas. Y si le gustó estar en el grupo de la selección peruana, a lo mejor, de repente por estas cosas va a dejar de estar, porque hay un montón de jugadores que se mueren de ganas de estar”, sentenció.

La exigencia del exjugador con el lateral izquierdo apunta al comportamiento que el joven jugador debe mostrar como parte de la nueva generación que busca encontrar un lugar en la selección peruana tras disputar la Copa América 2021 y que pudo mostrar sus buenas condiciones ante el dueño de casa, Brasil.

