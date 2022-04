SE CALENTÓ. Diego Rebagliati no pudo perdonar la cuestionada actuación que tuvo el colombiano John Jairo Mosquera la noche del martes en la derrota de Sporting Cristal 1-0 ante Talleres de Córdoba y en particular una jugada que pudo ser el empate de los cerveceros y que la desperdició increíblemente.

“ Cristal para igualar el juego de Talleres tuvo que quitarle ritmo y perdió sorpresa al atacar y se volvió muy aletargado en ataque y si encima tiene delanteros como Liza y Ávila, porque ni siquiera voy a hablar de los cambios, que no fueron capaces de aportar. Lo de Mosquera sería como ‘patearlo en el suelo’, las imágenes hablan por sí solas ”, señaló el exjugador cervecero.

El ahora comentarista se mostró contrariado por las carencias mostradas por el jugador en el torneo internacional. “Da pena lo que uno ve. La única palabra es que me da lástima , porque es evidente que no está en el nivel, en el torneo local no sale ni en lista. El asunto es de quién lo pone”, dijo señalando al DT Roberto Mosquera.

Diego Rebagliati tuvo cáustico comentario sobre John Jairo Mosquera (Video: Movistar Deportes)

Diego Rebagliati: “Tendría que entrar a faltarle el respeto con calificativos”

En ese sentido, Diego Rebagliati cuestionó la capacidad del DT y la comisión de fútbol para contratar refuerzos. “Hay algo hay algo que no está funcionando. John Marchán (venezolano) era el diez, era suplente y hoy está a préstamo a UTC. Alejandro González (Uruguayo ) rescindió contrato y se fue a la San Martín. A mí Leandro Sosa me gusta, pero no es titular. Pero la contratación de Mosquera no resiste análisis y tendría que entrar a una zona de faltarle el respeto con adjetivos calificativos ”, añadió.

Talleres - Sporting Cristal EN VIVO | Minuto a minuto

El exdefensor cervecero intentó comparar al colombiano con el argentino Marcos Riquelme. “ No se trata de caer en el facilismo del tiutero. Nosotros tenemos que mantener el nivel del análisis, pero lo de Mosquera es muy pobre. No es como el caso de Riquelme, que podías decir: a este le falta un poquito para llegar a ser el nueve de Cristal, pero te insinuaba algo, pero este ni eso ”, recalcó.

Para el panelista de ‘Al Ángulo’ la problemática reside a la hora de armar la lista de refuerzos. “ Me parece que el análisis que se hizo a la hora de traerlo. Fue pobrísimos, porque el jugador no es que te insinúe algo . Christofer Olivares, por ejemplo, que está volviendo hizo un gol que se lo anulan, pero define como la jugada pedía, sale a gritar el gol y luego se da cuenta que está en ‘off side’. Percy Liza y Christofer Olivares no están en el nivel que pide un nueve de Sporting Cristal en la Copa Libertadores, pero te dejan la sensación de prometer algo. En el caso de Mosquera, ni eso ”, finalizó.