Sin pelos en la lengua. Así se mostró Diego Rebagliati tras papelón de Sporting Cristal en la Copa Libertadores. El periodista deportivo ‘culpó’ a Backus (anterior dueño del club), a los nuevos dirigentes y al plantel 2020 por lo ocurrido ante Barcelona de Ecuador. Mira el video.

“Sensación terrible la que genere este Sporting Cristal 2020. Cinco defensas, ninguno marca. Poner más defensas no garantiza defender mejor. Cero agresividad. Cazulo y Távara invertidos. En ataque no hay profundidad ni amenaza. Álvarez no da seguridad. Algo de posesión para subsistir”, escribió Diego Rebagliati.

“Esto es una vergüenza. Empezando por Backus que se deshizo de Sporting Cristal con una indiferencia indigna de la historia del club. Siguiendo con los nuevos dueños y los dirigentes. Pasando por un planteamiento desastroso del técnico y una actuación lamentable de los futbolistas”, lanzó el también ex dirigente y ex futbolista profesional.

Diego Rebagliati en Twitter

“Cuando se designó a (Manuel) Barreto como técnico, una de las frases que recuerdo es ‘capacidad mata experiencia’. Bueno, hoy Barreto demostró incapacidad en absolutamente todo el partido”, dijo más tarde en Movistar Deportes.