Los días han pasado desde el primer triunfo de la selección peruana ante El Salvador en la era de Juan Reynoso y después de los halagos a la figura del partido, Bryan Reyna, hoy los elogios llegan acompañados del deseo de sostener este rendimiento, sin embargo, el pasado del jugador genera algunas dudas, Diego Rebagliati lo sabe y por eso puso en sobreaviso al buen volante de Academia Cantolao.

“ Tengo entendido que este momento de Reyna no es casualidad, este momento es producto de otra cosa. Yo creo que Reyna ya ha empezado a tomar buenas decisiones que lo están acercando al buen jugador que desean en la Videna ”, dijo el exzaguero sobre el momento del jugador chalaco.

El comentarista también expreso las dudas que genera su reciente pasado. “ Está en él sostenerlo, él tiene antecedente en su pasado que hacen dudar, que permiten dudar, y el único que puede disipar esas dudas es el mismo, rodeándose de un buen entorno y siendo inteligente para tomar buenas decisiones. Escuchando a los compañeros y buenos amigos ”, señaló el exfutbolista.

Diego Rebagliati advierte a Bryan Reyna que lo estan siguiendo (Video: Movistar Deportes)

Rebagliati advierte a Bryan Reyna sobre ‘seguimiento’

El exjugador le aconsejó que cierre los oídos a quienes lo desea llevar por el mal camino “ No tiene que escuchar al que lo tientan y que le propone cosas que no lo llevan a ser un futbolista las 24 horas del día ”, explicó.

Rebagliati, panelista de ‘Después de todo’, explicó también como debe ser su rutina señalan “No solo hay que cuidarse los días de partidos, o los que se entrena, sino todos los días de la semana. Por ejemplo, este fin de semana que no hubo partido, y con lo que debe de tener cuidado Reyna es que ahora lo están buscando y es noticia ”, señaló.

“Antes no era noticia. A un jugador de Cantolao no lo están siguiendo, pero a un jugador de la selección peruana lo están siguiendo. Reyna hoy día es jugador de la selección y no porque te sigan se tiene que portar bien, sino por esencia te tienes que portar bien y ser mucho más inteligente ”, finalizó el comentarista que espera no verlo siendo protagonista de los programas de espectáculos.