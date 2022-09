Diego Rebagliati se mostró más que contrariado con Jefferson Farfán por haberle mentido cuando le preguntó si jugaría el clásico del fútbol peruano, en su regreso con Alianza Lima, y dejó entrever que su presencia ante Universitario de Deportes fue muy ‘jalado de los pelos’ y forzada, pues no estaba en condiciones de siquiera de ‘calentar’.

“ Jefferson (Farfán) el jueves me dice que no está para jugar, que hace nueves mees que no juega que no hay forma. Creo que puede haberme dicho la verdad , o puede haber de cambiado de opinión él, bustos y haberse sentido mejor, pero lo concreto es que fue muy raro todo el proceso de Jefferson ”, dijo el panelista de Movistar Deportes sobre como la ‘Foquita’ lo mandó al ‘desvío’.

Superada la amargura de la actitud de la ‘Foquita’ hizo un análisis de su regreso desde su óptica de exjugador. “La cabina donde nosotros hacemos la transmisión del partido, está detrás de la banca de suplentes de Alianza Lima. (Jefferson) Farfán no calentó más que dos o tres minutos antes de entrar a la cancha”, dijo sorprendido.

Diego Rebagliati y su dira critica a regrso de Jefferson Farfán (video: Movistar Deportes)

Rebagliati sobre Jefferson Farfán: “Todo fue raro, jalado de los pelos”

Esta situación dio una clarinada de que el goleador de Alianza Lima no estaba en condiciones de jugar el clásico. “ En el primer tiempo salen a calentar cuatro jugadores y Jefferson Farfán no está. Al medio tiempo hacen una ruedita, una especie de ‘camotito’, Farfán lo juega, pero muy parado y después lo que nos cuenta Ana Lucía es que estaba con una liga haciendo movimientos de tensión en la rodilla”, afirmó.

Para Diego Rebagliati la inclusión de Jefferson Farfán fue ‘jalada de los pelos’ por las señales que dio antes de su regreso. “En un momento sale a calentar dos o tres minutos y entra. Fue todo muy raro, jalado de los pelos, se veía como forzada la situación. Era claramente un jugador que no estaba siguiendo el régimen del resto de compañeros , de lo que hace un suplente previo a entrar. Aguirre o Arley habrán calentado como 50 minutos”, comparó el comentarista.

Jefferson Farfán envió al 'desvio' a Rebagliati sobre su presencia en el clásico (Foto: @diegoreba22)

Diego Rebagliti: “Un clásico no es para regalar minutos a nadie”

El exzaguero de Sporting Cristal fue duro al reconocer que un clásico no es el momento para ‘homenajear’ a un jugador. “ El partido no permitió siquiera vez si estaba bien o estaba mal, porque tocó dos o tres pelotas. Todo lo que se vivió en la semana le quitó fútbol a Alianza, porque daba la impresión que estaban dando un homenaje y un clásico no es para homenajear a nadie, a nadie le puedes regalar minutos que no se merece ”, dijo categórico.

“Jefferson Farfán se merece todos los minutos del mundo si está bien. La pregunta es: está bien para jugar. Un jugador que no puede hacer todo el trabajo precompetitivo como el resto de sus compañeros. Cuando Farfán jugaba 30 minutos, el año pasado, hacía todo calentaba con todos”, apuntó finalmente el comentarista deportivo.