Diego Rebagliati mostró su incomodidad con el silencio del Fondo Blanquiazul, señalado por los hinchas como el principal ‘culpable’ del descenso de Alianza Lima. Hasta la fecha, solo Víctor Hugo Marulanda habló con los medios. Mira el video. ¡Crisis total!

“¿Es posible que el único que haya salido a hablar sea Víctor Hugo Marulanda (exdirector deportivo)?”, arrancó Diego Rebagliati en el programa ‘Al Ángulo’ de Movistar Deportes.

“Pasadas 48 horas, el Fondo Blanquiazul no se ha pronunciado. No existe palabra de ninguno del Fondo. ¿El hincha de Alianza no merece un poco más de respeto en ese sentido?”, continuó el comentarista deportivo.

“¿Es tan difícil que alguien salga a dar la cara? Para decir qué están haciendo, explicar el reclamo (para no descender)...”, cerró con molestia Diego Rebagliati.

🎙 @diegoreba : "Pasadas 48 horas, ninguna persona del Fondo (Blanquiazul) se ha pronunciado. ¿El hincha de Alianza no merece un poco más de respeto?". #AlÁngulo 🥅⚽



Míralo también con Movistar Play ▶ https://t.co/0QaBBNQcVV pic.twitter.com/71WJxbXt4z — Movistar Deportes (@MovistarDeporPe) December 2, 2020

VIDEO RECOMENDADO

Oscar del Portal lanza advertencia tras reclamo de Alianza Lima TROME (Video: América TV)