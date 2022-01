El bajón futbolístico del Atlético Madrid es cada vez más notorio y el equipo se despidió de otra competencia este martes: cayeron por 2-0 ante la Real Sociedad, por los octavos de final de la Copa del Rey. La nueva derrota se dio solo unos días después de la eliminación de la Supercopa de España (Athletic Club se impuso 2-1) y el plantel Diego Simeone fue el blanco de las críticas.

No obstante, pese al negativo panorama, el entrenador mostró confianza en que podrán cambiar las cosas en lo que resta de la campaña. “El único camino para mejorar es darle confianza al futbolista, para que estén tranquilos en momentos complicados. Estamos en una etapa, como muchos dirían, en que la dinámica no es buena”, expresó el ‘Cholo’ en conferencia de prensa.

“Hay que pensar en positivo. Soy optimista y creo en mis jugadores. La temporada pasada fue magnífica y esta viene siendo muy difícil, pero las oportunidades de ganar todavía están. Tenemos LaLiga y la Champions League. Quieto no me voy a quedar, eso es seguro”, agregó el estratega argentino.

De la misma forma, Diego Simeone se refirió a la fragilidad defensiva y la poca eficiencia en ataque de sus dirigidos. “El fútbol es contundencia en las dos área. En cuanto uno logra eso, estará más cerca de ganar. La verdad, ojalá podamos volver a encontrarnos con nuestro arco en cero”, resaltó.

“Tantos años nos criticaron por cuidar la portería y eso cada vez tiene más peso en la actualidad. Con estabilidad, lo demás será más fácil. Ahora, solo nos queda aceptar nuestro errores y, a partir de esa humildad, buscaremos mejorar. Vamos a seguir ese camino”, señaló.

Finalmente, Diego Simeone se refirió al ataque que realizaron los hinchas de la Real Sociedad contra el bus del Atlético Madrid antes del partido. “Nos rodearon y estuvieron protegidos por la gente que debería ordenar. De pronto, no hubo protección, eso lo vieron ustedes. No digo nada anormal. Esto no influye en el partido y se lo dije a Imanol (DT de la ‘Reala’), pero que le mande saludos a la gente no preparó para hacer lo que debía”, sentenció.