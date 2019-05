Diego Simeone: Óscar Ruggeri le hace atrevida pregunta sobre intimidad con su esposa y él responde así [VIDEO]

Óscar Ruggeri volvió a protagonizar una divertida escena en el programa "90 Minutos" de Fox Sports Argentina. Ahora, el ex campeón del mundo con la 'albiceleste' puso en aprietos al técnico de Atlético Madrid, su compatriota Diego Simeone en enlace en vivo.



"¿Cuando salís a comer con tu señora, no hablás todo el tiempo de táctica, no?", le preguntó Óscar Ruggeri a Diego Simeone. El DT sonrió y respondió: "No, no... Sé separar los lugares".

No contento con ello, Óscar Ruggeri volvió a la carga minutos después: "¿Vos sabes cambiar pañales?". Diego Simeone gambeteó la situación y contó una anécdota con su hija.



"El otro día tuvo un problema la nena y fui a casa. Estaba ayudando a mi mujer a las 5:00 a.m. dándole la mamadera. A las 8:30 a.m. me levanté para ir a la concentración... y a las 11:30 a.m. estaba dando charla (al Atlético Madrid). Es la vida", arrancó.



"La gente que siempre nos ve piensan que no somos humanos. Nosotros tenemos las mismas situaciones que toda la gente del mundo, los mismos sentimientos. Somos papás, hermanos, hijos... nos equivocamos", cerró Diego 'El Cholo' Simeone.