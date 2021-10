Uno de los partidos más esperados de la tercera fecha de la fase de grupos de la Champions League, es el encuentro entre el Liverpool y el Atlético de Madrid que se jugará en el Wanda Metropolitano el martes 19 de octubre desde las 14:00 horas.

Un día antes del partido, en conferencia de prensa, el técnico alemán del Liverpool, Jurgen Klopp destacó el trabajo de su colega Diego Simeone en el Atlético de Madrid durante los últimos años.

“Diego Simeone lo está haciendo todo bien. Es el vigente campeón de España. Está en el Atlético desde hace ni sé cuánto, pero un periodo muy exitoso. El Atlético es un equipo diferente porque juegan con un sistema diferente, pero siguen siendo la misma máquina de resultados que antes”.

Aunque destacó el trabajo de Diego, marcó distancia con su forma de ver el fútbol: “¿Si me gusta? No demasiado pero es normal porque prefiero otro tipo de fútbol afirmó. Otros entrenadores prefieren otros estilos de fútbol, así que no tiene que gustar a nadie, simplemente tiene que ser exitoso, y el Atlético lo logra sin duda”.

El equipo de Diego Simeone tendrá la prueba más complicada del grupo y jugando en casa. Los ‘Colchoneros’, que empezaron la Liga de Campeones ganándoles al Milan (1-2) e igualando sin goles con Porto, chocarán con el rival más peligroso, en el partido que podría definir al líder del grupo.

El elenco entrenado por Jürgen Klopp no tuvo piedad de los ‘Dragones’ de Portugal y les golearon por 5-1. También supieron derrotar a un valiente conjunto ‘rossonero’ que se imponía 1-2 en Anfield, pero la aparición de las estrellas de los ‘Reds’ fue clave para el 3-2 final.