Uno de los partido más esperados de la cuarta fecha de la Champions League, es el encuentro entre el Atlético de Madrid y Diego Simeone. El duelo no solo será en el campo, también en el banquillo, con dos de los mejores técnicos del mundo que se vuelven a ver las caras en la presente edición, luego del triunfo de los ‘Reds’ hace algunos días.

En la previa del partido, Diego Simeone generó polémica por sus declaraciones en conferencia de prensa. El ‘Cholo’ habló acerca de la costumbre de muchos entrenadores de acercarse a su colega para saludarlo, ya sea al inicio o al final del partido. Diego no comparte esa hábito, aunque en algunas ocasiones lo hizo.

“No me gusta saludar tras los partidos porque siempre entiendo que las emociones de los técnicos son diferentes, en Inglaterra se usa como caballerosidad pero no lo comparto porque no me gusta la falsedad”.

Al ser consultado sobre Jurgen Klopp, técnico del Liverpool, indicó: “No puedo hablar de la persona porque no lo conozco, valoro el gran entrenador que es y el gran trabajo que ha hecho. No opino como juegan los equipos contrarios, tengo códigos y entre los entrenadores tenemos que respetar esa situación”.

Entre los lesionados del Atlético de Madrid están: Marcos Llorente, Thomas Lemar, Geoffrey Kondgobia y los sancionados Stefan Savic y Antoine Griezmann, el conjunto madrileño no podrá contar con casi un tercio de su plantilla para el trascendental duelo europeo.

Liverpool es el líder del Grupo B de la Liga de Campeones con 9 puntos. El Atlético tiene 4, los mismos que el Oporto, lo que obliga a los ‘Colchoneros’ a ganar para buscar su clasificación a octavos de final.