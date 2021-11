No hay margen de error. Atlético de Madrid se enfrentará al Cádiz por LaLiga Santander y Diego Simeone tiene claro que debe “intentar mejorar al equipo y tener una inercia positiva en la Liga”. El entrenador de los ‘rojiblancos’ brindó declaraciones a la prensa y se refirió a las críticas que viene recibiendo el equipo por los resultados negativos.

“Entiendo y percibo en los entrenamientos y los partidos que la actitud para ganar y competir como siempre está. Después, están los aciertos, los errores y las cosas que tenemos que corregir hacia adentro como hicimos desde hace diez años y no vamos a cambiar ahora”, contestó el DT argentino en la rueda de prensa.

Resultados que podrían mejorar. Seis victorias en los últimos 16 partidos oficiales reflejan la realidad del actual Atlético, que necesita una victoria en Oporto si desea continuar en la Champions League. Por otro lado, se encuentran a cuatro puntos del liderato de LaLiga, después de empatar tres de sus últimos cinco choques en esa competición.

“Principalmente, estamos en un lugar donde las críticas siempre tienen que estar y van a estar. Más allá de eso, no me exalto ante un momento importante del equipo y palabras bonitas del ambiente, ni cuando hay una crítica a una situación. Soy bastante equilibrado en ese pensamiento y trato de ir a buscar lo que me hace sentir identificado con lo que veo”, apuntó el entrenador del Atlético.

Respecto al duelo con el Cádiz

“Es un equipo complejo, que tiene una forma de trabajar muy dura, que se siente muy identificado con lo que hacen y eso siempre es peligroso, y que logra mantener la concentración durante todo el partido jugando de una manera defensivamente muy fuerte. Tienen jugadores muy rápidos, sobre todo con Lozano, ofensivamente arriba y eso le generará tener posibilidad de jugar como ellos se sienten más cómodos y como se sintieron identificados toda la temporada pasada”, analizó el ‘Cholo’.