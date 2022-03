Cienciano vs. Melgar EN VIVO vía DirecTV Sports ONLINE | EN DIRECTO sigue el juego de ida de la primera fase de la Copa Sudamericana, este martes 8 de marzo desde las 7:30 p.m. (hora peruana). La transmisión de uno de los partidos más atractivos de hoy estará a cargo de DirecTV Sports 2. Para ver fútbol en vivo como este encuentro, tienes distintas alternativas por servicio de streaming y canales de TV.

En una edición más del denominado clásico del sur peruano, Cienciano y Melgar se verán las caras en su debut en esta edición de la Copa Sudamericana. Sigue el minuto a minuto, estadísticas, incidencias, goles, entrevistas y resultados del cotejo que se disputará en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega.

¿A qué hora juegan Cienciano vs. Melgar en vivo y dónde ver transmisión?

México - 6:30 p.m.

Perú - 7:30 p.m. - DirecTV Sports 2

Ecuador - 7:30 p.m. - DirecTV Sports 2

Colombia - 7:30 p.m. - DirecTV Sports 2

Bolivia - 8:30 p.m. - DirecTV Sports 2

Venezuela - 8:30 p.m. - DirecTV Sports 2

Paraguay - 9:30 p.m. - DirecTV Sports 2

Chile - 9:30 p.m. - DirecTV Sports 2

Argentina - 9:30 p.m. - DirecTV Sports 2

Uruguay - 9:30 p.m. - DirecTV Sports 2

Brasil - 9:30 p.m.

Será la primera vez que el ‘Papá', campeón de la Copa Sudamericana en el 2003 luego de una brillante campaña, se enfrente al ‘Dominó' en una cita internacional.

Cienciano buscará realizar la misma hazaña que logró en la edición de 2003, cuando alzó la copa de la Sudamericana tras ganar a River Plate y, un año después, venció a Boca Juniors en la Recopa, unos hitos que lo convirtieron en el único conjunto peruano en hacer historia a nivel internacional.

Para Melgar, esta será la sexta vez que participa en la Sudamericana, luego de quedar en el segundo lugar en la fase de grupos de la última temporada, cuando el club tuvo una racha de triunfos y logró el récord de ser el primer equipo peruano en conseguir cinco victorias consecutivas en el torneo continental.

El equipo rojinegro, sin embargo, no llega en su mejor momento, tras caer el último viernes por 3-1 ante UTC en la liga nacional y verse en las últimas casillas de la tabla de posiciones, mientras que el Cienciano viene reforzado luego vencer a Ayacucho FC y escalar en los primeros puestos de la clasificación.

El director técnico del Melgar, el argentino Néstor Lorenzo, reconoció estar “decepcionado” por la última actuación de su equipo y preocupado por los resultados en la liga nacional, pero aseguró que buscará levantar a su elenco para clasificarse en lo que considera una “prioridad del club”.

“Queda trabajar con todos para remontar este momento y clasificar en la Sudamericana, que es nuestro objetivo primordial”, declaró.

Melgar y Cienciano se clasificaron a la Sudamericana luego de finalizar en quinto y sexto lugar del torneo local del año pasado, aunque solo el ganador de la serie avanzará a la fase de grupos.

¿Cómo conseguir DirecTV GO y cuánto cuesta?

DirecTV GO es un servicio de DirecTV para que puedas apreciar todos los eventos, películas, series, conciertos y demás en tus dispositivos, sean estos en vivo o no. Para tener acceso a DirecTV GO debes ser parte del servicio de DirecTV cuyos paquetes cuestan desde 39 soles y con ello, al registrarte, podrás disfrutar de competencias como la Copa América.

Cienciano vs. Melgar: últimos enfrentamientos

Cienciano 0-1 Melgar | 2021

Melgar 3-0 Cienciano | 2021

Cienciano 3-1 Melgar | 2020

Cienciano 1-1 Melgar | 2020

Melgar 5-1 Cienciano | 2015

Cienciano 1-3 Melgar | 2015

Melgar 3-1 Cienciano | 2015

Cienciano 3-0 Melgar | 2015

Cienciano 0-2 Melgar | 2014

Melgar 0-0 Cienciano | 2014

Cienciano vs. Melgar: probables alineaciones

Cienciano: Miguel Vargas, Roberto Bardales, Koichi Aparicio, Luciano Recalde, Alexis Cossio, Jack Durán, Ángel Romero, Emanuel Ibáñez, Mathias Carpio, Kevin Sandoval y Danilo Carando. DT: Gerardo Ameli.

Melgar: Jorge Cabezudo, Matías Lazo, Leonel Galeano, Horacio Orzan, Paolo Reyna, Walter Tandazo, Jean Pierre Archimbaud, Martín Pérez Guedes, Johnny Vidales, Bernardo Cuesta y Kenji Cabrera. DT: Néstor Lorenzo.

Con información de EFE.